С 4 по 17 апреля 2019 года по инициативе Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан во всех организациях образования планируется проведение широкомасштабной информационной кампании «Безопасный интернет».

Основная цель информационной кампании – обеспечить доведение до несовершеннолетних, педагогов и родителей информации, направленной на повышение уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента, повышение культуры пользования Интернет ресурсами, ответственности взрослых пользователей Интернет-услуг в отношении контроля за Интернет-активностью несовершеннолетних.



Планируется открытие Информационной кампании 4 апреля 2019 года: проведение общешкольных линеек, классных часов, круглых столов, открытых уроков и др. мероприятий в организациях образования на темы: «Что такое Интернет?», «Путешествие в страну «БезОпасный интернет», «Полезный и безопасный Интернет», «Детям нужен с детских лет безопасный интернет», «Интернет и мы», «Меры безопасности в сети Интернет», «Меры направленные обезопасить Интернета» и др.