АО «ЕНПФ» приглашает на «День открытых дверей»

19 марта 2019 года в 10:00 во всех филиалах АО «ЕНПФ» проводится «День открытых дверей» на тему «Изменения в пенсионном законодательстве Республики Казахстан в 2019 году».

Участники мероприятия смогут узнать подробную и актуальную информацию обо всех изменениях, произошедших с начала текущего года, а также получить индивидуальную консультацию по интересующим вопросам.

В рамках «Дня открытых дверей» будут широко освещены следующие вопросы:

— автоматическое открытие индивидуальных пенсионных счетов;

— упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическими лицами, выполняющими работы и услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), введены следующие изменения;

— введение Единого совокупного платежа;

— расчет пенсионных выплат по установленному графику;

— подача заявления на выплату пенсии.

АО «ЕНПФ» ждет своих вкладчиков, получателей и всех желающих на «День открытых дверей» в Шымкенте, по адресу: улица Байдибек би, 45.