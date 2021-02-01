Информацию о сумме, доступной к изъятию, рекомендуем проверять в личном кабинете на сайте enpf.kz или электронного правительства, в мобильном приложении ЕНПФ непосредственно в день подачи заявки.

28 января 2021 года в АО «ЕНПФ» от уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» поступило 4 426 заявок на общую сумму порядка 103,1 млрд тенге, которые были рассмотрены в этот же день.

3 151 заявка (или 71%) на общую сумму свыше 17,2 млрд тенге приняты к обработке, данная сумма будет в течение последующих 5 рабочих дней переведена на специальные счета вкладчиков в АО «Отбасы банк». Средняя сумма перевода составит 5,45 млн тенге.

1 275 заявок (29%) были отклонены ЕНПФ, как не соответствующие требованиям законодательства.

Начался прием заявок и от АО «Народный Банк Казахстана». 28 января 2021 г. от этого уполномоченного оператора поступило 2 заявки на сумму 16,64 млн тенге, из них одна заявка на сумму 8,3 млн тенге была принята к обработке, вторая заявка была отклонена как повторная.

Всего же за четыре рабочих дня с начала рассмотрения заявок, поступивших 25-28 января в ЕНПФ от уполномоченных операторов, все заявки были рассмотрены в тот же день без задержек. При этом приняты в работу для осуществления последующих выплат 30 391 заявка на общую сумму около 168,2 млрд тенге. Средняя сумма заявки составляет около 5,5 млн тенге.

Как показал анализ за эти дни, основной причиной отклонения заявок (более 86%) является то, что запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для изъятия сумму пенсионных накоплений. Более 13% отказов связаны с тем, что запрашиваемая сумма превышает доступную для изъятия сумму пенсионных накоплений с учетом принятых к обработке заявлений, что означает, что эти заявления поданы повторно. Отдельные заявки поданы от заявителей, не имеющих накоплений в ЕНПФ, либо вкладчиков, не имеющих право на получение единовременной пенсионной выплаты.

Тем вкладчикам, которым по какой-либо причине (ошибки при заполнении, неправильно указанные суммы, изменение суммы, доступной к выплате и др.) было отказано в удовлетворении заявки на получение единовременной пенсионной выплаты, напоминаем, что после устранения причины отказа, можно подать заявку уполномоченному оператору повторно.

Также не лишним будет напомнить, что, если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели — можно подать отдельные заявки на эти цели в пределах доступной для изъятия суммы.

Причин для беспокойства о конфиденциальности сведений о пенсионных накоплениях у наших вкладчиков нет, они предоставляются только самому вкладчику в соответствии с требованиями Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Информацию о сумме, доступной к изъятию, рекомендуем проверять в личном кабинете на сайте enpf.kz или электронного правительства, в мобильном приложении ЕНПФ непосредственно в день подачи заявки на получение единовременных пенсионных выплат уполномоченному оператору. При наличии у вкладчика в ЕНПФ данной суммы заявка на ее использование может быть подана неограниченное количество раз.

Все вопросы граждан, связанные с подачей заявки и с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельного обращения в ЕНПФ не требуется.