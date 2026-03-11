Как новые правила снятия денег из ЕНПФ повлияют на ипотечный рынок

Отбасы банк изменил правила погашения кредитов с помощью пенсионных излишков. Теперь эти деньги пойдут только на погашение основного долга, а проценты и другие платежи заемщик будет платить сам.

Эксперты считают, что это уменьшит долговую нагрузку, повысит ответственность граждан и облегчит банкам управление рисками. При этом воспользоваться пенсионными излишками может ограниченное число людей.

Новые правила использования пенсионных накоплений в Отбасы банке исключают покрытие процентов по кредитам из ЕНПФ: средства направляются только на основной долг, а остальные платежи остаются на заемщике.

Это позволит быстрее уменьшить размер ипотеки, но не освобождает от процентов по кредиту и просрочек. Ранее пенсионные излишки облегчали выплаты казахстанцам, теперь такой поддержки больше нет. Эксперты говорят, нововведения помогут снизить долговую нагрузку и повысить финансовую дисциплину.

«Эта программа направлена для поддержания банковской системы, потому что от этого выиграет банковская система. Основной долг гасится, и ипотечная масса уменьшается. Ни на цены на недвижимость, ни на количество дел купли-продажи это никак не повлияет вообще», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Эксперты отмечают, людей, которые могут воспользоваться пенсионными излишками, немного, всего около 10% от работающего населения.

При этом основной объем изъятий уже произошел в прошлые годы, люди активно изымали средства, чтобы улучшить жилищные условия. Оставшиеся накопления доступны небольшому проценту всех вкладчиков ЕНПФ. При этом, использовать их скорее всего будет лишь часть из них.

«Честно говоря, я не вижу вообще смысла этих изменений, потому что число изъятий уменьшается с каждым годом. Для чего это сделано? Не знаю, ужесточение условий мы видим в разных сегментах отрасли недвижимости. Различные уточнения и детализации происходят, поэтому это очередная корректировка, она ужесточает условия, менее привлекательной становится для конечного потребителя», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

В феврале казахстанцы подали около 24 тысяч заявлений на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилья. Это на треть меньше, чем в январе, и минимальный показатель за последние почти два года.

Эксперты считают, что в марте активность может немного вырасти, но вряд ли повторит прежний высокий уровень.