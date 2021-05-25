С 1 мая список получателей пенсионных накоплений за счет ДПВ расширился.

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – это деньги, которые вносятся вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.

Одним из преимуществ уплаты ДПВ является то, что при уплате ДПВ физическим лицом в свою пользу за счет своего дохода налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ. Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счет собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В тоже время, суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

Отметим, что с 1 мая текущего года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос. Таким образом, вкладчику (получателю) нет необходимости посещать офис Фонда, идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления:

1) достигших пятидесятилетнего возраста;

2) являющихся инвалидами;

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда;

4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.

Действие подпункта 4) пункта 1 указанной статьи вступило в силу с 1 мая 2021 года. Согласно этому нововведению выплаты по ДПВ могут получать все лица, у которых ДПВ находятся в пенсионной системе, как минимум, пять лет. Таким образом, начав копить средства за счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35 соответственно можно начать получать свои первые выплаты.

Напомним, уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.