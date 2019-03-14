В Шымкенте до 1 апреля на многодетных матерей составят социальные карты

В центре занятости г. Шымкента каждую среду недели с 9 утра заместитель акима города Гульжан Курманбекова будет принимать граждан по личным вопросам.

Основные проблемы и вопросы, с которыми пришли женщины, в первую очередь касались адресной социальной помощи, постановки в очередь на жилье, а также трудоустройства. Консультацию получили все заявители.

Напомним, здесь работают специалисты центра, которые принимают многодетных матерей по всем четырем районам города. Сюда могут обращаться все, кого волнует вопрос о помощи многодетным семьям. До первого апреля работники центра должны заполнить на каждую многодетную мать социальную карту. После внесения данных в базу, женщинам для получения адресной социальной помощи достаточно будет предъявить удостоверение личности.

Гульмира Алимханова, ассистент городского центра занятости по Абайскому району: «При расчете дохода семьи пособия на детей-инвалидов не учитываются. В расчет не возьмут и пособия на детей до одного года, а также выплаты многодетным матерям и обладательницам «Алтын алка» и «Кумис алка». Но государственные выплаты взрослых инвалидов — родителей первой, второй, и третьей группы — войдут в расчет дохода».

Кроме адресной социальной помощи женщины в центре занятости интересовались тем, как начать свой бизнес и какие существуют льготы для многодетных матерей.

Работники центра занятости ежедневно дают советы, как можно устроиться на общественную работу. А вот выпускники вузов могут рассчитывать на работу по молодежной практике.

Шынар Оразова