Конкурс красоты прошел в женской колонии строгого режима.

В исправительном учреждении ИЧ-167/4 к празднику 8 марта выбирали самую талантливую и красивую женщину. Звание «Мисс Весна-2019» оспаривали представительницы прекрасного пола, осуждённые за особо тяжкие преступления, разбои, убийства, контрабанду наркотиков.

Как говорят участницы конкурса, смотр не только напоминает им о том, что и за колючей проволокой они остаются женщинами, но и дарит надежду на скорое освобождение.

Даже в заключении можно оставаться женщиной, красивой и привлекательной убеждены узницы женской колонии ИЧ-167/4. Каждый из пяти отрядов колонии подготовил музыкальные номера. В стенах колонии звучали фламенко, ламбада, японская «сакура» и другие зарубежные мотивы, запомнившиеся конкурсанткам ещё со свободы. Каждый номер сопровождался соответствующим образом, при этом женщины несмотря на ограниченность материалов и ресурсов, проявили максимум фантазии.

В колонии строгого режима ИЧ-167/4 содержится более 200 женщин, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Большинство из них присутствовало на площадке, болея за свои команды. Это один из немногих дней в году, когда осуждённым женщинам можно позабыть о том, где находятся и почувствовать себя женственными и красивыми. Оценивало выступления конкурсанток жюри, в составе которого представители администрации колонии и неправительственных организаций.

Айнур Адильбекова, начальник ИЧ-167/4: «Этот год по решению руководства Министерства внутренних дел объявлен Воспитательным годом в исправительных учреждениях Казахстана. И мы стали чаще проводить мероприятия, направленные на улучшение климата в нашей колонии. Сегодня осуждённые женщины с большим желанием приняли участие в конкурсе «Мисс Весна-2019″. Мы всегда поощряем участие в таких мероприятиях. Женщины, активно участвующие в общественной жизни колонии, могут рассчитывать на послабление режима и сокращение срока заключения».

Все участницы конкурса проявили максимум креативности, так что перед жюри стояла сложная задача выбрать лучшую команду и победительницу. Но выбор сделать все-таки пришлось.

Первое место занял творческий коллектив второго отряда. Второе место присудили женщинам представлявшим 5-й отряд. Третье место досталось отряду номер четыре. Все победители получили призы подготовленные Аль-Фарабийским акиматом Шымкента.

Данияр Худайбергенов