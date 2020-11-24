Мобильный телефон, спрятанный столь ухищренным способом, пытался пронести в колонию строгого режима для женщин, передает Otyrar.kz.

Телефон предназначался для передачи осужденному. В шымкентскую колонию строгого режима пытались передать сотовый телефон в курице-гриль. Бдительные сотрудники колонии мобильный телефон и сим карту обнаружили и изъяли. А в отношении смышленого гражданина составили административный протокол.

«Мужчина, спрятал телефон в курицу-гриль. Мы попытку пресекли, передали все документы в Аль-Фарабийский район, там уже дело передадут в административный суд», — рассказала Айнур Адильбекова, начальник ИЧ-167/4.

Как сообщают сотрудники колонии, чаще всего устройства пытаются доставить в учреждение путем переброса за периметр учреждения или спрятать в содержимом передачи.

Шуддин Саидов