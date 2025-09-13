«MISS SHYMKENT 2025»: названа победительница конкурса красоты

В Шымкенте определили обладательницу титула самой красивой девушки города.

Победу в конкурсе «MISS SHYMKENT 2025» одержала 19-летняя Нурай Айнабек.

Финал состоялся 12 сентября и объединил 15 участниц, каждая из которых представила публике свои таланты, эрудицию и сценическую грацию.

По словам конкурсанток, «Мисс Шымкент» — это не только демонстрация внешней красоты, но и проверка таких качеств, как скромность, интеллект и воспитанность.

Отмечается, что конкурс стал площадкой для самореализации, позволив участницам раскрыть свою индивидуальность и продемонстрировать разносторонние способности.