В Шымкенте мотивируют многодетных заняться бизнесом

Многодетным матерям в Шымкенте помогают заниматься бизнесом.

В третьем мегаполисе прошла необычная ярмарка. Многодетным матерям Шымкента теперь начали оказывать помощь не только деньгами, но и мотивацией. Специально для этого пустили клич в сети среди многодетных матерей и пригласили на необычный фестиваль.

Суть фестиваля в том, что акимат Шымкента организовывает специальную ярмарку, где многодетные мамы могут продавать то, что они приготовили. В числе товаров торты, напитки, соки, изделия ручной работы и даже одежда. Как заявили в акимате, сначала с ожиданиями не рассчитали, как оказалось, желающих стать начинающим предпринимателем оказалось больше в два раза.

Первая подобная ярмарка прошла на шымкентском Арбате, больше двадцати многодетных мам представили свои товары. Среди посетителей и покупателей гости города, горожане и представители акимата. Заместитель главы Шымкента Данат Жумин пришел с сыном, чиновник также купил продукты на необычной ярмарке. Как удалось узнать позже, на все про все у Жумина ушло больше полутора тысяч тенге.

«Они с душой все приготовили. Нам все понравилось. У нас в городе 31 тыс. многодетных матерей. Задача нашего города, чтоб женщины не ждали только пособия, чтоб учились и нормально зарабатывали. Чтоб ни от кого не зависели. У меня, к примеру, ушло не больше полутора тысяч тенге, зато ты понимаешь, что здесь все чистое, без химии», — сказал Данат Жумин.

Нам удалось поговорить с одной из матерей, которая решила поучаствовать в ярмарке. Женщина рассказывает, сначала не верила, что подобный случай будет предоставлен.

«Я многодетная мама, на дому пеку торты. А что просто сидеть? В сети выставляю объявление, потом звонят клиенты. А вот тут постояла пол часа, заказов набралось больше десяти. Я даже не знаю, как я это все приготовлю. Это я к чему? Да, государство должно помогать, но для чего нам руки, ноги и мозги? Работать нужно!» — сказала Райхан Бекмуратова.

Подобные ярмарки теперь будут проходить регулярно, пояснили в акимате, пока ведется поиск удобного места, так как желающих заняться предпринимательской деятельностью среди матерей много. Как стало известно, некоторых женщин пригласили даже на должность повара в дорогой шымкентский ресторан, где зарплата повара составляет не меньше двухсот тысяч тенге.

Шуддин Саидов