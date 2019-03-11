В Шымкенте получить билет за проезд — большая редкость. Его если и дают, то только в крайнем случае, когда из-за поломки необходимо пересадить пассажиров на следующий по этому же маршруту автобус.

Оговоримся сразу, есть такие маршруты, где билеты раздают строго. Но вот только пассажиры относятся к этому клочку бумаги без должного пиетета, иными словами он тут же оказывается на полу салона автобуса, как ненужный хлам.

И тем не менее, обилечивание пассажиров — это норма, которую оговаривают со всеми компаниями, которые занимаются перевозкой. Это своего рода гарантия того, что идет учет пассажиропотока. Но в реалиях дела обстоят совсем иначе.

Сегодня в Шымкенте провели рейд и в который уже раз убедились в том, что билет дают далеко не везде.

Маршрут «47» очень востребованный. Он за один рейс проходит через самые популярные рынки Шымкента Верхний, Алаш, Бекжан, конечная остановка — Турланская экспедиция. За очень продолжительный по времени рейс через салон проходят не десятки, а сотни пассажиров. Но вот только отличить рядового пассажира от кондуктора здесь нет никакой возможности. Он без униформы, равно как и водитель.

И, конечно, этот автобус лишь показатель ситуации, которая характерна для большинства выходящих на линии машин общественного транспорта Шымкента.

По итогам рейда пять компаний пассажироперевозчиков получили предупреждение и все они касаются главного нарушения — отсутствия билетов.

Напомним, что в Шымкенте 1100 автобусов ежедневно выходят на линии. Минимум 400 билетов выдает каждый кондуктор за рейс.