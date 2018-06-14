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Билет для иностранных туристов даже по цвету отличается от билета для жителей Казахстана

В социальной сети бурно обсуждают ситуацию вокруг дифференцированной стоимости билета в мавзолей Х.А. Ясави. Как оказалось, стоимость билета для туристов из-за границы составляет 500 тенге, а для казахстанцев 200.

Этим вопросом задалась жительница Шымкента, которая повезла в Туркестан туристов из Америки. Во время экскурсии туристы попросили кассира пояснить причину, на что получили ответ: «Такие цены».

Опубликованный пост вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Но как выяснилось, в этой практике, в общем-то, нет ничего особенного, подобное ценообразование существует и в некоторых европейских странах — это одна из сложившихся мировых практик.

Такое есть в музеях Италии, например в Ватикане, есть в Чехии. Может быть, вы как турист этого не замечали, потому что это всё представлено как льгота для местных жителей, пишется обычно небольшими буквами, чаще всего на языке страны.

Шуддин Саидов

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