В Шымкенте пройдет первая детская бизнес-ярмарка.

В ней примут участие около 60 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Они принесут товары и изделия, приготовленные своими руками, и будут сами их продавать. Таким образом, они станут бизнесменами на один день.

Подобные ярмарки проводятся в более чем 100 странах мира. Участие в них помогает развивать такие качества как лидерство, самостоятельность, коммуникабельность и ответственность. Во время подготовки к ярмарке, дети прошли обучающий тренинг в бизнес-школе СПК — «Shymkent business schoolY17».

Организаторами мероприятия являются АО «СПК «Shymkent» и Шымкентский городской филиал партии «Нұр Отан».

Дата и место проведения: 30 марта, 10.00, Арбат.