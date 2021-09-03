Шымкентские ярмарки будут проходить каждую пятницу на парковке Центрального стадиона им. Кажымукана, передает Otyrar.kz

«Ярмарка, которую проводили каждую субботу теперь перенесли на пятницу. Место проведения центральный стадион имени Кажымукана», — сказал Кайрат Базарбеков, представитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

При этом все посетители должны соблюдать все правила мер предосторожности и сохранять дистанцию. В акимате пояснили, что в выходные дни ярмарка пока проводить не станут. Об этом дополнительно будут сообщать в СМИ.