Шымкент в статусе города республиканского значения 3 года. К празднику в центре «Көрме» организовали ярмарку.

Горожан обещают порадовать ценами на продукты, овощи-фрукты и предметы быта. 1 кг лука -100 тенге, картофель — 150, баклажаны — 350, яблоки — 500 тенге.

Свою продукцию привезли не только местные сельхозпроизводители, но и декхане Туркестанской области. Земледельцы Сайрамского района радуют покупателей свежими овощами, фруктами и ягодами.

Досмурат Ешанкулов, житель Сайрамского района:»У нас пять с половиной гектаров земли. Вот собрали картофель, лук, баклажаны, свою свежую продукцию на ярмарку привезли. В прошлом году из-за коронавируса не смогли продать овощи и фрукты. Хорошо, что организовали ярмарку, есть где продавать. Да и горожанам выгодно».

Жительница массива Таскен, Гульжамал Исаева на этой неделе на рынок не поедет. Все необходимое женщина купила здесь.

Гульжамал Исаева, жительница жилого массива Таскен:»Увидела в автобусе объявление и пришла на ярмарку. Не пожалела. Цены доступные, ниже чем на базаре. Картофель купила по 150 тенге. А на базаре — 350. Огурцы здесь по 200 тенге».

От разнообразия продукции глаза разбегаются. Фермеры Тюлькубасского района привезли мясо. Килограмм говядины стоит 2050 тенге. В соседнем ряду — колбасные изделия.

Торебек Иманбердиев, представитель крестьянского хозяйства:»Покупая, вы поддержите отечественных товаропроизводителей, а мы в свою очередь расширим производство, и ассортимент большой будет, цены ниже будут. Не надо покупать импортное, покупайте местные, бюджет местный пополняйте».

Товары местных производителей пользуются большим спросом. На ярмарке, кроме сельхозпродукции, можно приобрести ковровые изделия и одежду.

Ғибадат Нажмеденов, заместитель директора «Көрме»:»Ярмарка, приуроченная ко Дню города, продлится до 18 июня включительно. Вы сможете купить свежие овощи, фрукты и ягоды, продукты питания. А продажа ковровых изделий продлится до воскресенья. Приходите».

Шынар Оразова