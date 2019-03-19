С каждым днем в мире увеличивается число женщин-предпринимателей. Казахстан не является исключением.

Вот только заниматься бизнесом в одиночку без финансовой и информационной поддержки, довольно проблематично. Помогает в этом нелегком деле предпринимательницам юга корпоративный фонд «KMF Демеу» и микрофинансовая организация «KMF».

На ежегодной региональной конференции, акулы предпринимательского дела, занимающиеся бизнесом десятки лет, рассказали о тонкостях ведения бизнеса и поделились своими историями успеха.

Региональная конференция для женщин-предпринимателей «KMF Isker hanymy» собрала на одной площадке больше 150 бизнес-леди из Шымкента и Туркестанской области. На повестке обсуждения проблемы с которыми сталкиваются женщины при организации и развитии своего бизнеса в Казахстане, а также пути их решения. Организаторы уверены — женщины страны должны иметь доступ к современным методам и бизнес-методикам развития своего дела, и предоставляют для этого помощь экспертов и бизнес-тренеров.

«Вообще, наша организация, изначально была направлена на развитие женщин, 60 процентов наших клиентов это женщины предприниматели, а это больше 150 тысяч клиентов. Мы оказываем как финансовые услуги в виде выдачи кредитов, займов. Так и не финансовые в виде проведения тренингов консультаций, повышения финансовой грамотности населения»,- рассказала Кульсара Сапарбекова, управляющий директор МФО «KMF».

Программа конференции — насыщенная. Предприниматели со стажем провели практические занятия и мастер-классы для участниц встречи. А также рассказали как «KMF» помогает женщинам воплощать мечты в жизнь. Так, благодаря помощи специалистов микрофинансовой организации, Ольга Шульга смогла запустить свое небольшое дело. Женщина открыла свою мастерскую и теперь занимается пошивом и реализацией детской одежды и мягких кукол.

«Когда я начала кредит в этой организации брать, у меня не было своей мастерской, благодаря кредиту я обрела свою мастерскую, приобрела оборудование и сейчас я могу просто процветать. Обращаешься к ним, берешь кредит, график лояльный и есть разные программы по которым ты можешь получать средства»,- Ольга Шульга предпринимательница г.Шымкента.

Микрофинансовая организация KMF имеет программу для поддержки женского предпринимательства. Специалисты готовы приехать к вам, рассказать о тонкостях предпринимательского дел, дать советы и обучить грамотному ведению бизнеса.