Под теплым южным солнцем, в третьем миллионнике страны, стартовал международный турнир по стрельбе из лука «Куралай». Принять в нем участие на лукодром центрального стадиона им. Кажымукана в Шымкент приехали больше сотни участников из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.

Мастер спорта международного класса, Асель Шарбекова, приехала на соревнования из солнечного Бишкека. Спортсменка уверена, в Шымкенте растет сильное поколение лучников.

«Каждый из них по-своему лидер, пусть он и молодой, но он мне будущий соперник. У меня, лично, опыт большой, смотрю — вижу, следующее поколение будет еще сильнее. И с каждым последующим годом будет все труднее выигрывать. Хорошая конкуренция, хорошие соревнования, без хорошей конкуренции нет достойных медалей», — говорит Асель Шарбекова, спортсменка из г. Бишкека.

Оценили приезжие спортсмены и качество проведения соревнований. С каждым годом их уровень становится все выше. Так, в проведении этого турнира используется программа Ianseo (Янсео). Ее применяют на крупных чемпионатах мира и олимпийских играх.

«Процесс пошел сразу, причем сложный его вариант. Ребята записывают свои попадания на «таблеты», маленькие смартфоны и результат идет сразу на компьютеры. И, как вы видите, на ЛЭД-экране тоже видна информация, кто выбился в лидеры», — рассказала Ольга Ли, главный судья соревнований.

Кроме того, в Шымкент, в рамках соревнований, с мастер-классами для шымкентских спортсменов и тренеров приедут заслуженный мастер спорта СССР Зебенисо Рустамова и спортивный тренер, украинская спортсменка Людмила Аржаникова. Международный турнир «Куралай», завершится 29 марта.

Анастасия Новикова