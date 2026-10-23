В многопрофильном колледже Кентау прошла спартакиада среди преподавателей

В Кентау на базе многопрофильного колледжа прошли спортивные соревнования среди преподавателей. Участники состязались в эстафете, асық ату, стрельбе из лука, баскетболе, футболе и хоккее.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, сформированных по итогам жеребьёвки из представителей восьми кафедр колледжа.

Одной из участниц стала преподаватель специальных дисциплин строительного направления Айзада Абдираманова. По её словам, участие в соревнованиях позволило отвлечься от повседневной работы и вновь попробовать себя в разных видах спорта.

В этом году программу дополнили национальными дисциплинами. Преподаватель общеобразовательных дисциплин Сандугаш Нугманова отметила, что особенно интересными оказались асық ату и стрельба из лука.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают укрепить командный дух, наладить взаимодействие между коллегами и популяризировать здоровый образ жизни.

По итогам соревнований главный приз завоевала команда «Тұлпар». Первое место заняла команда «Жұлдыз», второе — «Чемпион», третье — «Барыс». Победителям вручили дипломы и подарки.

Лучшая команда колледжа представит учебное заведение на предстоящей межколледжной спартакиаде.