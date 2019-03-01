В Шымкенте в этом году через реку Бадам построят четыре моста

В этом году в Шымкенте построят 4 моста через реку Бадам.

В Шымкенте началось строительство моста, соединяющего село Каратобе и город.

Старый мост был построен в 2003 году. Сейчас он закрыт для движения автотранспорта. На нем можно заметить только редких пешеходов. Строительство нового путепровода было начато по просьбе жителей. Наш корреспондент решил выяснить, когда завершится строительство.

Жители этого населенного пункта пользовались путепроводом, построенным в 2003 году. По мосту длиной 60 и шириной 4,5 метров сейчас передвигаются лишь редкие пешеходы. К слову, это единственная переправа, соединяющая город и Каратобе.

«Лет 15 назад его построили. Сейчас люди добираются в объезд или на такси. Хорошо, что новый мост начали строить», — говорят местные жители.

С просьбой построить переправу жители обращались в акимат не один раз. В этом году выделено 650 млн тенге и начато строительство нового путепровода. По словам специалистов, новый мост будет шире и длиннее. Его ширина составит 23 метра, длина – 110. А завершится строительство к концу года.

Абай Турханов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Если раньше на этом мосту не могли разъехаться две машины, теперь здесь будет трехполосная дорога, предусмотрены и тротуары».

Подрядчики приступили к работе недавно. Но говорят, что сейчас важно завершить работы до подъема талых вод. Ширина подпор моста достигает 14 метров. Как только закончится строительство одной стороны моста, подрядчики приступят ко строительству второй.

В этом году в Шымкенте ведется строительство 4 мостов через реку Бадам.