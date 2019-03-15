В Шымкенте закрыли семь точек по продаже наливного мороженого

В известном, многострадальном киоске «Южное», вновь продают мороженое. Киоск для продажи сладкого лакомства арендовали новые владельцы.

Не испугала арендаторов и скандальная слава киоска. В нем, когда киоск арендовал предыдущий владелец, ровно год назад, в марте, в один день, мороженым отравились больше 60 человек. Все они с жалобами на боли в животе были доставлены в больницы города. Диагноз неутешительный — кишечная инфекция. Среди тех, кто оказался на больничной койке — 20 детей: от пяти до 18 лет.

И вот, спустя год, киоск арендовал новый предприниматель. Давать интервью на камеру мужчина отказался, но документы съемочной группе показал. В их числе документы на ведение бизнеса, аренду помещения и, конечно, медицинскую книжку работника продающего мороженое. Все оказалось в порядке.

Арендатор уверяет, о славе киоска наслышан, но ее он не испугался. Не пугаются и покупатели, а наоборот, выстраиваются в очередь за холодным лакомством. Причем как взрослые, так и дети.

За прошлый год, после громкого «отравления» в Шымкенте временно были закрыты 10 объектов питания. Семь из них — места продажи мягкого мороженого. Об этом сообщили специалисты департамента охраны общественного Здоровья города.

Всего за истекший год в особом порядке и сверхплановом порядке был проверен 301 объект питания (тойханЫ, чайханЫ, кафе, предприятия по производству кремовых кондитерских изделий, молокоперерабатывающие, мясоперерабатывающие объекты, пекарни, места реализации мягкого мороженого, лаваша, самсычные, столовые для рабочих и т.д.). Из них выявлены нарушения санитарных требований на 210 объектах.

«В основном нарушены следующие такие санитарные требования: несвоевременное прохождение медицинского осмотра, отсутствие производственного контроля, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность некоторых продуктов питания, недостаточное количество дезинфицирующих средств, неполнота спецодежды и другие недостатки.

По выявленным недостаткам наложено более 200 штрафов, выдано 210 предписаний об устранении недостатков с конкретным указанием сроков исполнения. 20 исковых заявлений поступило в суд, по решению суда на 10 объектов наложены штрафы, приостановлена работа, на 9 объектов наложены штрафы без прекращения работы, 1 объект прекратил работу по собственному желанию. 58 человек, не прошедших медицинский осмотр, временно отстранены от работы »,- рассказали специалисты Департамента.

Анастасия Новикова