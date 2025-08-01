Как не отравиться мороженым?

В Шымкенте сразу 17 человек отравились мороженым. Медики предупреждают: в жару особенно важно быть осторожными при покупке холодных десертов и уличной еды. Мороженое это скоропортящийся продукт, требующий строгого температурного режима.

«Все молочные изделия у нас хранятся с +2 до +4 градусов, в холодильнике и если неправильно транспортируются могут испортиться. И они в таком случае могут быть очень чувствительны к окружающей среде, может быть много микробов. Они должны чистить аппарат для разливного мороженого в течение дня», — предупреждает диетолог-нутрициолог Луиза Алтынбеккызы.

Но большинство отравлений связано именно с тем, что эти требования часто игнорируются, говорят специалисты. При этом санитарные проверки точек продажи мороженого могут проводиться только при поступлении официальных жалоб или поручений от прокуратуры. Внеплановые проверки без оснований законом запрещены.

Асем Даулетова, начальник отдела контроля за объектами общественного питания ДСЭК г. Шымкента: «Если поступают поручения от прокуратуры или жалобы от государственных органов и частных лиц, то проводятся плановые проверки. Также мы проводим санитарно-просветительскую работу, чтобы предотвратить подобные случаи. Если объект относится к высокой группе риска и не имеет санитарного заключения, его деятельность может быть приостановлена».

По данным санврачей, случаи отравления мягким (наливным) мороженым периодически фиксируются в разных регионах страны. Несмотря на это, многие казахстанцы продолжают покупать это лакомство, не задумываясь о возможных последствиях.

Определить, что мороженое испортилось, непросто, но возможно. Лучше отказаться от употребления мороженого если у него изменилась консистенция, появились кристаллы льда или водянистость. Изменился цвет или запах, а еще если у лакомства появился кислый или горький вкус. Еще одним признаком того что мороженое испортилось может быть наличие налета или изменение текстуры.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции в заводской упаковке. Такое мороженое проходит санитарный контроль и хранится в герметичной таре, что снижает риск попадания в него бактерий или загрязнений. В отличие от разливного мороженого, упаковка защищает продукт от контакта с руками продавцов и внешней средой.