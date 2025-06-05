Секреты безопасности мягкого мороженого

Санитарно-гигенические требования к изготовлению мягкого мороженого.

Для приготовления и реализации мягкого мороженого используются автоматы, соответствующие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 (далее – ТР ТС 010/2011), имеющие документы об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность — это сертификаты, декларации о соответствии Союза, подвергающиеся очистке, мойке и дезинфекции, конструктивные и эксплуатационные характеристики которых обеспечивают производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям безопасности ТР ТС 021/2011.

При изготовления мягкого мороженого в автоматах в соответствии с технической документацией изготовителя, технологической инструкцией, рецептурой):

— используются восстановленные смеси, приготовленные из сухих смесей или концентратов, для приготовления восстановленной смеси используют свежекипяченую питьевую воду;

— не допускается использование сырого непастеризованного молока, сырого яйца;

— изготовление восстановленной смеси производится по мере реализации;

— реализация допускается только в местах его изготовления.

— работники объекта торговли «Мягкого мороженого» должны содержать объект и прилегающую территорию в чистоте;

— осуществлять прием и реализацию пищевой продукции при наличии маркировки, товаросопроводительных документов об оценке соответствия, подтверждающих ее безопасность;

— обеспечивать соблюдение сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции;

— соблюдать требования отпуска мягкого мороженого, при отпуске работать в одноразовых перчатках; использовать чистую специальную одежду;

— соблюдать правила личной гигиены;

— предохранять продукцию от загрязнения;

— иметь при себе личную медицинскую книжку.

При соблюдении выше перечисленных требований санитарно-гигиенических норм, возможно избежать пищевое отравление. Напоминаем, что объекты незначительной эпидемической значимости обязаны уведомить органы санитарно-эпидемиологического контроля по месту нахождения объекта, через электронный портал Правительства eGov (elicense). За неподачу уведомления частному предпринимателю предусмотрена административная ответственность.

К жителям и гостям города Шымкент убедительная просьба, чтобы избежать пищевых отравлений, приобретая фрейзерное мягкое мороженое с автоматов, старайтесь покупать на объектах, в которых соблюдаются вышеперечисленные требования санитарных правил.

В случае отравления мягким мороженым немедленно необходимо обратиться в медицинское учреждения для оказания неотложной помощи, так как первые признаки могут проявить себя уже спустя 30-40 минут, и протекают как в относительно легкой форме, так и в достаточно тяжелой. Проявления при легком отравлении включают в себя: невысокую температуру, головную боль, тошноту с редкой рвотой и жидкий стул. Симптомы нарастают быстро, самочувствие страдает достаточно сильно.

Сильное отравление сопровождается: бледностью, сильной рвотой, схваткообразной болью, холодным потом, обмороками.

И помните, Ваше здоровье и здоровье ваших детей в ваших руках! Берегите себя и близких!

Главный специалист УCЭК

Енбекшинского района г.Шымкент

Исабекова З.Б.