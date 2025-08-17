17 человек в Шымкенте отравились мороженным

Специалисты предупреждают: в жару стоит быть особенно осторожными при покупке холодных десертов и закусок. Сегодня в городе насчитывается 640 объектов общественного питания с высоким эпидемиологическим риском и ещё 402 с незначительным. Кроме того, зарегистрировано 98 точек продажи мягкого мороженого.

Однако, как отмечают специалисты, проверки таких объектов могут проводиться только при поступлении жалоб или согласно установленному графику — внеплановые проверки без оснований запрещены.

Асем Даулетова, начальник отдела контроля за объектами общественного питания: «Если поступают поручения от прокуратуры или жалобы от государственных органов и частных лиц, то проводятся плановые проверки. Также мы проводим санитарно-просветительскую работу, чтобы предотвратить подобные случаи. Сейчас у санитарной службы есть право на срочные меры и, если объект относится к высокой группе риска и не имеет санитарного заключения, его деятельность может быть приостановлена».

Проверки открытых точек общественного питания и других подобных объектов проходят согласно графику. В некоторых случаях контроль усиливается в зависимости от нарушений, выявленных в конкретных заведениях. Также, как сообщили на брифинге, в летний период усилен контроль за эпидобстановкой в местах отдыха и купания.

Майра Каракулова, начальник отдела контроля за коммунальными объектами: «Часто задают вопрос, откуда поступает вода в бассейны. Если нет централизованного водоснабжения, разрешается наполнение из открытых водоёмов, при условии, что вода циркулирует и регулярно обновляется. Сейчас в основном используется система самоподдерживающейся очистки — это также разрешено».

Кроме того, в Шымкенте организованы работы по очистке прибрежных зон открытых водоёмов от мусора, бытовых отходов и водорослей. Эти мероприятия проведены на территориях рек «Кошкар-Ата», «Сайрам-су», «Бадам» и «Кара-су».