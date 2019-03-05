Полицейские Туркестанской области взяли под стражу подозреваемых в разбойном нападении.

Утром, 25 февраля т.г. примерно в отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на дом жителя Келесского района. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что в дом потерпевшего проникли неизвестные лица в масках, избили и связали его и домочадцев, а затем забрали деньги и золото. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК «Разбой». Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше миллиона тенге.

На раскрытие дерзкого преступления ориентировали весь личный состав Келесского РОП и криминальной полиции ДП Туркестанской области. Созданной следственно-оперативной группой из числа опытных полицейских была проведена кропотливая работа по установлению личности подозреваемых и их задержанию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области вышли на след и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро жителей Туркестанской области, один из которых оказался родственником потерпевших и наводчиком. Полицейские изъяли у молодых людей обрез охотничьего ружья, маски и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемые арестованы.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. Следует установить в доме металлические двери с надежными замками, а на окнах железные решетки. Ни в коем случае не стоит оставлять ворота, двери и окна жилищ открытыми, даже отлучаясь ненадолго. Ценные вещи и деньги необходимо хранить в укромных местах, недоступных для посторонних глаз.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем разбойного нападения или другого преступления, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, что позволит стражам порядка раскрыть преступления по «горячим следам».