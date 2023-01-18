Мужчина в маске решил ограбить заправку

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на АЗС, сообщает Polisia.kz.

В Абайское районное управление полиции примерно в 03:30 позвонил автозаправщик и сообщил о нападении. На место сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, участковые инспекторы и прокуроры.

Установлено, что мужчина одетый во все черное и в маске, угрожая ножом, требовал деньги. Однако в кассе наличностей не оказалось и он скрылся ни с чем. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по “Разбой”.

На раскрытие и задержание подозреваемого лица ориентировали личный состав управления полиции, к розыску присоединились и оперативники из криминальной полиции департамента.

Практически в течение двух недель полицейские работали над установлением личности нападавшего и его задержанием. В результате, местного жителя, напавшего на АЗС, взяли на территории города. Им оказался ранее судимый мужчина. Он ранее отбывал 8 лет за вербовку и организацию террористической и экстремистской деятельности.

Мужчина находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские не исключают вероятность того, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям.