Разбойное нападение совершено в Туркестанской области — грабители похитили 4 млн тенге

Злоумышленник угрожал расправой женщине и забрал сумку с деньгами.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением.

Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге.

Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятие, направленных на задержание подозреваемого. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

​В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудники УКП ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в г. Нур-Султан. Им оказался житель г. Сарыагаш, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

​В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой» и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 «Покушение на убийство».

Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.