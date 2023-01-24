Налетчика на АЗС задержали в Шымкенте

Сообщение о разбойном нападении на кассира одной из автозаправочных станции поступило в УП Абайского района.

Пострадавшая указала, что неизвестный мужчина в маске, угрожая ножом, потребовал выложить содержимое кассы. Не найдя денег, злоумышленник скрылся с места происшествия.

По факту полицейские начали досудебное расследование по статье 192 УК РК.

Стражи порядка проверили записи с камер видеонаблюдения и распросили всех возможных очевидцев. В результате розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его на территории города. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания.