С 24 февраля по 24 марта в Туркестанском областном противотуберкулезном диспансере пройдет информационный месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В целом, туберкулез не удивительно для современного общества. Человечество прекрасно знает о том, как вылечить его полностью, найти лекарства и противомикробные препараты не вызывает затруднений. При этом полностью локализовать инфекцию невозможно. Так, что нужно знать об этом заболевании, какие угрозы от него и каким образом каждый гражданин может внести вклад в борьбу с туберкулезом.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в стране на диспансерном учете состоят 35 тысяч 181 человек, из них 14 тысяч 874 пациентов с активной формой туберкулеза. За период с 2018 года 8 тыс. 942 человека вновь инфицированы туберкулезом. В Туркестанской области с новой ситуацией зарегистрировано 745 пациентов. В активной группе состоят на учете 910 пациентов. Количество пациентов, проживающих в неактивной группе диспансерного учета с успешным завершением лечения-1432.

«Выявление и профилактика, лечение, лекарственное обеспечение туберкулеза в стране входит в гарантированный пакет медицинской помощи. Так сказать, болезнь лечится бесплатно. В этом году на выявление, лечение и социальную поддержку больных из госбюджета Туркестанской области выделено 5 млрд тенге. Выделенные средства будут направлены на специализированную медицинскую помощь, восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, лекарственное обеспечение — главный эксперт областного филиала ФМС Лаура Сапарбекова.

Напомним, что на сегодняшний день в рамках гарантированного пакета медицинской помощи можно бесплатно лечить не только в государственных поликлиниках, но и в частных клиниках.

Список клиник на базе Фонда https://fms.kz/ru/content/perechen-postavshchikov-gobmp вопрос по теме справки для МСБ Каждый желающий имеет возможность прикрепиться к нужной поликлинике и своевременно обратиться к врачу. Кроме того, все это можно реализовать в режиме онлайн, не выходя из дома. Для этого, получив цифровую подпись, государственные услуги egov.kz.