«Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области в течение месяца проводит ряд мероприятий по обеспечению безопасности детей.

Цель мероприятий — пропаганда знаний в сфере гражданской защиты, осуществление предупреждения чрезвычайных ситуаций, обучение учащихся правилам поведения в опасных ситуациях», — об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальник областного Департамента ЧС Рауан Усербаев.

По его словам, мероприятия пройдут до 30 марта во всех районах и городах региона.

«В соответствии с резолюцией IX Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В связи с этим, Департаментом по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области разработан специальный план. В настоящее время во всех образовательных и дошкольных учреждениях области проводятся месячные мероприятия», — сказал Р.Усербаев.

К примеру, в средней школе №2 имени Хамзы города Туркестан прошло мероприятие, направленное на укрепление гражданской обороны. В ходе сбора около 3 тысяч учащихся из 48 школ приняли участие в эстафетах, интерактивных занятиях и сейсмических упражнениях, ознакомились с выставкой техники и аварийно-спасательных средств. Кроме того, в рамках интерактивного урока детям рассказали о мерах гражданской обороны, пожарной безопасности и гражданской защиты. Также, учащиеся прошли инструктаж, как правильно использовать огнетушители, оказывать первую помощь при получении травм, носить противогазы.

Вместе с тем, в целях совершенствования действий при землетрясении проведены сейсмотренировки для учителей и учащихся школ. В ходе учений были отработаны действия по эвакуации людей из здания школы, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области