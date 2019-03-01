Верховный Суд РК и Антикоррупционная служба обсудили вопросы уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям.

Впервые по инициативе Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК на площадке Верховного суда Республики Казахстан организован «круглый стол» по обсуждению актуальных вопросов уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям.

Данное мероприятие направлено на реализацию общей цели – обеспечение верховенства закона.

И судейский корпус, и Национальное бюро заинтересованы в безусловном и неукоснительном соблюдении конституционных прав и законных интересов граждан, исключения фактов неправомерного вовлечения их в орбиту уголовного процесса.

В ходе дискуссии обсуждены проблемные вопросы правоприменительной практики.

Рекомендации, выработанные по итогам круглого стола, будут способствовать более эффективной защите прав граждан и интересов государства