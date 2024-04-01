Главный свидетель по делу Исахова рассказал о записи разговора с экс-замом на диктофон

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс над экс-замакимом Шымкента.

Максута Исахова обвиняют в даче взятки первому замначальнику ДКНБ. На третьем судебном процессе около двух часов допрашивали Жаркынбека Егизбаева. Заместитель директора компании «СТАРТ-СТРОЙ» проходит по делу главным свидетелем. Именно с него, как указано в обвинительном акте, начинается коррупционная история Исахова.

В зале суда Егизбаев находится со своим адвокатом. Замдиректора компании “СТАРТ-СТРОЙ” требует не допрашивать его, якобы он к этому делу не имеет отношения. Помимо этого Егизбаев сослался на то, что ему нельзя разглашать подробности дела, так как он подписал подписку о не разглашении. К слову, по материалам дела, именно Егизбаев, обвинил Исахова во взяточничестве.

Летом прошлого года, он отнес в ДКНБ запись с Максутом Исаховым, где замакима требовал от предпринимателя отказаться от двух тендеров или взятку в размере 187 млн тенге. После отказа свидетельствовать в суде адвокат Исахова потребовала от Егизбаева отказаться от своего заявления.

Жания Бодау, адвокат:

«Мы имеем на руках обвинительный акт подписанный зампрокурором Шымкента Ержаном Маратом. Данный обвинительый акт на 60% состоит из дела №40, более того я лично ознакомилась с 8 томами дела №40, к сожалению это не приобщено к этому делу. По №40 делу Егизбаев не давал подписку о не разглашении. Он давал подписку о не разглашении по делу №54. Сейчас прокурор сидя у нас в роли государственного обвинителя настаивает и говорит о законности его допроса. А адвокат Егизбаева пытается увести от ответа, я считаю это вообще необоснованно и это абсурд. Как мы сейчас можем рассматривать обвинение, которое состоит из 40 дела? Тогда отказывайтесь от обвинения, раз мы не можем Егизбаева допросить».

После непродолжительного конфликта, Жаркынбек Егизбаев, согласился свидетельствовать. Но, с одним условием — не снимать его крупным планом. В своих показаниях он уверяет, что в 2020 году его компания выиграла изначально два тендера. После этого его якобы пригласил на встречу замакима. Туда, как увереят Егизбаев, прибыл с диктофоном и решил записать разговор с Исаховым, так как почувствовал неладное.

Жаркынбек Егизбаев, свидетель:

«Были проблемы с тендером. С начала в конкурсе победителем определили другую компанию, потом мы начали судиться, потому что я знаю, что победителем должен был быть — я, ведь я самую низкую цену предложил. Меня решением суда признали победителем в двух конкурсах. В это время компании, которая выиграла конкурс в первый раз получила предоплату в размере 30%. В итоге мы судились, та компания никак не могла вернуть деньги. В это время меня, через своего помощника, Исахов на встречу вызвал. Я чувствовал что-то не ладное, и решил записать наш разговор на диктофон. У нас с ним был уговор — я отказываюсь от одного конкурса и все. В итоге — я до сих пор не получил конкурс. Поэтому я написал заявление в ДКНБ».

Второй судебный процесс продлился целый день. Во второй половине дня допрашивали Диаса Марина — сотруднка ДКНБ, который проходит по делу свидетелем.

50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020-го года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель. Его задержали в июле прошлого года по подозрению в даче взятки. С того времени он находится в СИЗО.

На первом судебном заседании, экс-высокопоставленный чиновник заявил, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление. Помимо этого, Исахов утверждал, что ЭТО первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По словам подсудимого, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни, таким образом якобы он пытается отомстить.