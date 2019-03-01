Водоканал Шымкента обещает премию за содействие в поимке воров и приемщиков крышек от люков

Шымкентский водоканал готов поощрять тех горожан, которые помогут пресечь хищение крышек от люков.

Пока это единственный способ противостоять массовому воровству железных крышек.

От правоохранителей проку нет, говорит руководство водоснабжающей организации. Заявления водоканальщиков остаются без внимания и… ответов. Об этих проблемах говорили на прошедшем заседании Круглого стола, который провели в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». К диалогу пригласили представителей от монополистов, управление энергетики и ЖКХ акимата, полицейских и прокуроров.

Темой обсуждения стала острая проблема — хищение люков. Существует она не первый год, но как говорится, гром уже грянул. И пусть трагедии произошли не в нашем городе, а в Астане, но гибель детей, упавших в колодцы, отозвалась болью в сердце каждого казахстанца.

Жаль только об этом совсем не думают те, кто под покровом ночи ворует люки, оставляя колодцы без защиты. А глубина многих из колодцев достигает пяти метров, так что при падении остается мало шансов не стать инвалидом, или того хуже не погибнуть.

Кроме того, говорят специалисты водоканала, огромные коллекторы насыщены ядовитыми парами, что при отравлении грозит летальным исходом. Есть еще и болезнетворные микробы, скорость течения, — в общем множество факторов, которые могут привести к несчастному случаю.

Но трагедии астанинских семей, похоже, нисколько не волнуют любителей легкой наживы. Крышки от люков продолжают пропадать и моментально закрывать их не всегда получается. Ведь масштабы воровства стали поистине промышленными.

Мурад Урманов, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: «Наша организация столкнулась с проблемой, связанной с фактами краж крышек от люков с колодцев. За последние два года украдены 173 крышки. Ущерб составил порядка двух миллионов тенге. 17 раз мы обращались в правоохранительные органы, но результатов нет».

Не получил Шымкентский водоканал и ответы на свои обращения. Можно только предположить, что полицейские считают кражи крышек правонарушением, которое не заслуживает внимание стражей порядка. Взаимодействовать не получается. Но может после заседания круглого стола, на котором полицейские районов присутствовали, заставит их под другим более серьезным углом видеть эту серьезную проблему.

Стоимость одной крышки обходится монополистам порядка 20 тысяч тенге, а пункты приема вторчермета принимают их в среднем по 70 тенге за килограмм. И выручают воры сущие копейки, вот и крадут крышки массово. Особенно часто страдают от набегов присоединенные территории Шымкента, где нет видеокамер.

«Этот товар специфический, его в ломбард, магазин не сдашь. В быту они тоже жителям не нужны. Значит остаются только пункты приема металлолома. Именно на них нужно обратить внимание. Не будет спроса, не будет и предложений», — считает начальник юридической службы ТОО «ВР-М» Кенес Алибаев. И делает предложение.

Водоканал готов поощрять тех горожан, которые помогут с поимкой воров, а также сообщат о тех, кто принимает столь ходовой товар.

10 тысяч тенге — это размер премии. Но не стоит думать, что их получат те, кто просто сообщит о пропаже крышки от люка.

Полицейские, присутствовавшие на заседании круглого стола, пообещали активизировать свою работу. Но как заявили участники обсуждения решить проблему можно только общими усилиями. И не без помощи рядовых горожан.