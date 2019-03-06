Врачи Туркестанской области сдают кровь.

Для медицинских работников, участвовавших в благородном деле, донорство стало ежегодной тенденцией для врачей-профессионалов. Из 93 врачей сдавшие свою кровь 27 стабильных доноров. Люди, спасающие человеческие жизни, призывают население стать донорами.

– Мы создаем банк крови, чтобы предотвратить различные трудности по необходимости. Донорство не только благотворительность, сдавшая кровь, но и полезна для здорового человека. Среди наших коллег есть постоянные доноры, которые регулярно сдают кровь, — говорит заменитель главного врача центральной больницы Байдибекского района Бексултан Рысбеков.

На сегодняшний день постоянных доноров не хватает. Поэтому медики проявляют инициативу и сдают кровь в помощь Центру.

Кровь — это живой орган, и искусственного аналога ее пока не создано. Каждый третий житель планеты хоть раз в жизни нуждается в ней. По сути, переливание крови является пересадкой живой ткани, трансплантацией. Во многих случаях именно донорская кровь спасает жизнь пациента.