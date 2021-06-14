В честь Всемирного дня донора, в Научно – производственным центром трансфузиологии (НПЦТ) организованно мероприятие для чествования доноров крови, получивших нагрудный знак Министерства здравоохранения РК «Денсаулык сақтау саласына қосқан үлесі үшін».

Такой нагрудный знак вручается тем, кто сдал кровь более 40 раз.

Мероприятие прошло на территории столичного центра крови, при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ТОО «EiraMed», филиала «Бірлік» партии Нур Отан, Общества Красного Полумесяца. Каждый донор, представленный к награде, получил памятные подарки.

Стоит отметить, что в Казахстане кровь сдают более 200 тысяч человек и около 18 тысяч – от трех и более раз. Безвозмездные доноры, добровольцы, целые коллективы организаций и предприятий столицы, вносят свой неоценимый вклад в развитие безвозмездного донорства.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

Целью данного мероприятия, по признанию ВОЗ, является повышение осведомленности всего мира о потребностях в безопасной крови и ее компонентах для переливания, а также о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.

Этот день служит поводом призвать Правительства и Национальные органы здравоохранения обеспечить надлежащие ресурсы и создать системы и инфраструктуру для расширения безвозмездного добровольного донорства крови.

Всемирный день донора крови в 2021 года проходит под лозунгом: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».

Он подкрепляет глобальный призыв к тому, чтобы больше людей во всем мире регулярно сдавали кровь и тем самым вносили вклад в улучшение здоровья.