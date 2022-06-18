Сдачей крови отметили горожане день рождения Шымкента

В городском центре крови по своему отметили День города.

В особенный день сотрудники встречают гостей в специальной праздничной одежде. Стать донорами сегодня решили и госслужащие.

«В мероприятии приняли участие работники акимата и другие госслужащие. Многие из них сегодня сдали кровь. Кстати, каждый донор после сдачи получает от центра приятный символический подарок», — говорит директор городского центра крови Аманкелды Нурлыбаев.

Кровь нужна при плановых и экстренных операциях и лечении онкобольных. Иногда она требуется роженицам и новорождённым с патологиями. При этом не обязательно быть постоянным донором, ждут в центре крови и тех, кто пока еще ни разу кровь не сдавал. Они могут помочь тем, кто сегодня отчаянно борется за жизнь.

«В этом году я сдаю кровь во второй раз. Во время январских событий, я посчитал, что моя кровь сможет спасти кому-нибудь жизнь, и стал донором. Я сдаю кровь каждые полгода: во-первых, это улучшает кровообращение, во-вторых, это приносит пользу другим. Сейчас я сдаю кровь в честь праздника», — поделился Медеубек Танирбергенов, житель г. Шымкента.

Стать донором несложно: необходимо прийти в центр крови, пройти проверку на наличие инфекционных заболеваний, сдать анализы для определения группы крови и резус-фактора и заполнить анкету. Перед процедурой организм необходимо подготовить. За 48 часов не употреблять алкоголь, не курить, не есть жирное и соленое. За сутки пить больше жидкости – 1,5-2 литра. В день забора крови обязательно легко позавтракать. Медики отмечают, среди желающих стать донорами всё больше молодежи.

«Такие акции регулярно проводят. Молодежь активно участвует в подобных акциях. Призываю всех принять участие. Я последний раз сдавал в этом году. Ощущения очень хорошие, чувствуешь себя легко», — говорит житель Шымкента.

Для многих осознание того, что, возможно когда-нибудь их кровь спасет чью-то жизнь является достаточным, чтобы решиться прийти в центр крови и стать донором.