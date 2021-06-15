14 июня – Всемирный День донора. В рамках этого дня в городе прошла акция по сдаче крови.

В ней приняли участие жители города и активная молодежь. Главная цель этого дня – в очередной раз напомнить людям, что их кровь может спасти чью-то жизнь. А в Центре крови в этот день чествовали почетных доноров.

Желающих стать донорами в городском Центре крови немало. Все они – участники акции, приуроченной ко всемирному дню донора. Один из них – Нурлыбек Толепов. К слову, он сдает кровь на протяжении нескольких лет, считая это своим гражданским долгом. Сегодня в Центр крови он пришел не один, а привел еще и своих друзей.

«Мы все – одноклассники. Собрались, чтобы вместе помочь всем, кто сейчас борется с тем или иным заболеванием. Я призываю всех приходить и без страха сдавать кровь», — говорит Нурлыбек Толепов, житель г. Шымкента.

Главная цель Дня донора – объяснить людям высокую миссию донора, ведь, благодаря своей крови он может спасти чью-то жизнь. Сегодня в акции приняли участие студенты вузов и колледжей, а также жители города.

«Сегодня в Центре крови проводится большое мероприятие. Потому что сам этот Центр существует исключительно благодаря донорам. Поэтому я хочу поблагодарить как доноров со стажем, так и совсем молодых, начинающих доноров», — рассказал Бақытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкент.

Отметим, городской центр крови поставляет кровь и ее компоненты не только в больницы города, но и в соседние регионы. Сотрудники Центра, снабжающего кровью без малого 45 медицинских учреждений, сегодня чествовали почетных доноров.

«У нас много постоянных доноров. Сегодня мы их пригласили, чтобы сказать им спасибо. Приготовили для них небольшие подарки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними», — говорит Амангелды Нурлыбаев, директор Центра крови г. Шымкент.

Отметим, ежедневно в Центр крови приходят более 100 доноров, чтобы сдать кровь.