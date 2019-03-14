В Толебийском районе крупные населенные пункты до сих пор обогревают свои дома углем. В аулах Узын арык, Алшалы проживает более тысячи человек. Сельчане уже несколько лет ждут, пока в их села проведут голубое топливо.

«Каждый год покупаем уголь, а это 10-15 тонн. У нас зима не короткая. Бывают холода и до апреля. Уголь привозим на своих машинах, так и живем», — говорит Жумабай Беков.

По словам жителей, ближайшие аулы уже обеспечены газом, к примеру, в Каскасу уже есть газопровод. Сельчане надеются, что и в их села проведут голубое топливо. Местные власти уверяют, мол, работы ведутся, села уже подготовлены к газификации. Теперь остается ждать поступления финансов, а это 562 миллиона тенге. Но жители все же написали письма в областной акимат и Акорду. Если деньги поступят в этом году, работы начнут сразу, обещают им. Но ждать сельчанам уже просто надоело.

«Центральный газопровод проложен. Планируем провести дополнительные работы. Если областной акимат и маслихат поддержит, эта ситуация решится», — говорит Женис Опышев, аким сельского округа Когалы.