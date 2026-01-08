Два жилых массива Шымкента подключили к природному газу

Накануне новогодних праздников в Шымкенте сразу два жилых массива — «Тассай» и «Алтынтөбе» — получили доступ к природному газу, передает OTYRAR.

В жилом массиве «Тассай» в рамках третьего этапа газификации было построено более 68 километров газопровода. Возможность подключения к природному газу получили 775 жилых домов.

В микрорайоне «Алтынтөбе» проложено свыше 12 километров газовых сетей, доступ к газу открыт для 343 домов.

Как сообщает управление энергетики и инфраструктурного развития, для подключения к природному газу жителям необходимо подать заявление на получение технических условий. Сделать это можно дистанционно — через мобильное приложение Egov mobile или на портале электронного правительства egov.kz.