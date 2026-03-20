В Туркестанской области продолжается масштабная газификация

Редактор Юлия Машковская
Фото акимата Туркестанской области

В селе Қостүйін Отырарского района состоялась торжественная церемония подключения к природному газу. Проект стал одним из важных шагов по повышению качества жизни сельских жителей.

В мероприятии приняли участие аким района Кайрат Жолдыбайулы и председатель районного маслихата Уалихан Жамалханулы, которые поздравили сельчан с этим значимым событием.

В своих выступлениях представители руководства отметили, что поэтапная газификация населённых пунктов является результатом системной работы по улучшению условий жизни населения. Подчёркнуто, что подключение к газу придаст новый импульс социально-экономическому развитию села.

На сегодняшний день природным газом обеспечен уже 21 населённый пункт района, что стало результатом масштабной работы по развитию инфраструктуры.

Жители села Қостүйін выразили благодарность за реализуемые инициативы и дали своё благословение. Работа по газификации района будет продолжена.

