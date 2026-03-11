Все сёла Мактааральского района подключены к природному газу

В Мактааральском районе продолжается реализация ряда крупных инфраструктурных проектов. В их числе — поэтапное обеспечение населённых пунктов природным газом. На сегодня район полностью обеспечен голубым топливом. Это позволило повысить качество жизни жителей и укрепить социально-экономический потенциал района.

Село Жайлыбаев, расположенное в Мактааральском районе Туркестанской области, подключено к системе подачи природного газа. Это был последний населённый пункт района, куда ещё не был проведён газопровод. Жители, получившие доступ к голубому топливу рады, что их бытовые условия значительно улучшатся.

Нуралы Шымбаев, житель села: «В село проведён газ, началось поэтапное подключение домов к газоснабжению. В дальнейшем, каждая семья подключит газ к своим домам, то будут все хорошо. Все необходимые условия для жизни у нас есть: электричество, дороги, вода и газ. Теперь сельским невесткам не придётся топить печь и выносить золу».

Всего в районе насчитывается 68 населённых пунктов, из которых 23 ранее не были газифицированы. На реализацию проекта из областного бюджета было выделено более 9,5 миллиардов тенге.

Гуламжан Егембердиев, специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района: «До завершения 2025 года к подаче природного газа были подключены 67 населённых пунктов, оставалось последнее село. На сегодня и этот поселок подключен к газоснабжению — Мактааральский район на 100 процентов обеспечен голубым топливом».

Специалисты призывают жителей не подключаться к газопроводу самостоятельно. Для этого рекомендуется сначала заключить договор и проводить работы совместно со специалистами компании «КазТрансГаз».