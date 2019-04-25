25 тысяч тенге. Такой штраф возможно придётся заплатить родителям за отказ вакцинировать ребёнка. Об этом рассказал главный санитарный врач столицы Садвакас Байгабулов. По его словам, норма сейчас обсуждается в Минздраве. Среди новшеств, чиновники также предлагают — ускорить выход на пенсию для врачей по некоторым специализациям, передает телеканал «Астана».

Ирина Цубенко — врач-неонатолог с тридцатилетним стажем. Возраст ее пациентов порой не достигает и 24-х недель, а вес — пятисот граммов. Её работу коллеги называют ювелирной, ведь ввести иголку в вену такого малыша сможет не каждый медик.

Кроме того, говорит Ирина, новорождённые, как правило, поступают в отделение в критическом состоянии. Из-за этих трудностей профессия неонатолога относится к специальности с повышенной психоэмоциональной нагрузкой. В Минздраве предлагают ускорить для таких специалистов выход на пенсию.

Ирина ЦУБЕНКО, ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ВЫХАЖИВАНИЯ И ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ №2: Я считаю, что врачам это особой пользы не принесет. Это было раньше, когда-то. Так было — персонал получал, они продолжали работать. Но в наших реалиях, я считаю, просто у врача каждый день должна быть достойная зарплата. И смотря, какая это пенсия будет, так же? Лучше пусть у врача будет достойная зарплата каждый день, и они будут работать, и всё.

Раньше выходить на пенсию так же предлагают хирургам, реаниматологам, акушерам-гинекологам. Согласно предложению Минздрава на заслуженный отдых женщины этих профессий смогут уйти в 51 год, мужчины в 55. Однако при условии, что они будут иметь на пенсионном счету от 9 до 13 млн тенге, уточнили в ЕНПФ. Сами врачи говорят, пока им не под силу накопить к этому возрасту такую сумму. Нужны дополнительные отчисления. Но по закону медработники их делать не имеют право.

Салтанат ИДРИСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕНЕДЖМЕНТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЗ РК: Данная норма, она, как бы, на сегодня не применима для наших специалистов, потому, как у них нет дополнительных пенсионных отчислений, на основании которых эти накопления могли бы быть больше. Но, для того, чтобы эти накопления производить необходимо сейчас этот перечень специальностей утвердить, чтобы были дополнительные пенсионные отчисления, кроме тех, которые установлены как обязательные.

Обсуждают в Минздраве и ещё одно новшество — штраф за отказ детей от вакцинации. За каждую пропущенную плановую прививку родителям, возможно, придётся заплатить 10 МРП. И при этом ребенок не сможет посещать детский сад.

Садвакас БАЙГАБУЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ г. НУР-СУЛТАН: Во все детские дошкольные учреждения, т.е. в детские сады — либо частные, либо государственные — предусматривается не допуск детей, которые не получили профилактические плановые прививки ввиду того, что родители отказались. Наложение штрафа в размере 10 МРП за отказ от каждой профилактической прививки, т.е. если ему положено 5 получить профилактических прививок, то в силу того, что он отказывается по каким-то причинам, то накладывается, соответственно в 5 раз.

По данным Байгабулова, с момента рождения и до 16 лет ребенок должен получить 13 вакцин. Если норму утвердят, то штраф в Нур-Султане грозит 450 отказникам. Сейчас все поправки находятся на обсуждении.