Полицейские Туркестанской области выявили более 400 нарушений в ходе ОПМ «Автобус».

В период с 23 апреля по 2 мая текущего года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Целью мероприятия является профилактика дорожной безопасности и соблюдения ПДД, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, выявление административных правонарушений.

В проведении ОПМ задействованы сотрудники полиции ДП Туркестанской области, представители транспортного контроля и других профильных служб Туркестанской области. Так, за три дня полицейские зарегистрировали 420 нарушений ПДД, совершенных водителями пассажирского транспорта, в том числе 1 водитель задержан за управление автотранспортом в нетрезвом виде.

130 водителей привлечены к административной ответственности за пользование телефонами, 41 за нарушение правил маневрирования и 27 за превышение скорости. На штрафстоянку водворены 16 единиц автотранспорта, водители которых нарушили ПДД.



Также в ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлены 38 фактов незаконного переоборудования автотранспорта, 20 фактов нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, 7 нарушений режима труда и отдыха водителей автобусов и 48 фактов непрохождения обязательного техосмотра.



Как отмечают полицейские, проведение оперативно-профилактического мероприятия способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта и повышению безопасности пассажирских перевозок.