Полицейские Туркестанской области подвели итоги ОПМ «Автобус».

Сотрудники полиции ДП Туркестанской области в рамках ОПМ «Автобус» выявили около тысячи нарушений, совершенных водителями пассажирского автотранспорта. Напомним, что в период с 23 апреля по 2 мая на территории области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

По итогам ОПМ «Автобус» полицейские зарегистрировали 965 нарушений, совершенных водителями пассажирского транспорта, в том числе выявили 3 факта управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

К административной ответственности за пользование телефонами привлечены 259 водителей, за превышение скорости 81, за нарушение правил маневрирования 88 и за выезд на полосу встречного движения 6 нарушителей.

На штрафстоянку водворены 20 единиц автотранспорта, водители которых нарушили ПДД.

В ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлены 59 фактов незаконного переоборудования автотранспорта, 48 фактов нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, 10 нарушений режима труда и отдыха водителей автобусов, 103 факта не прохождения обязательного техосмотра и 4 факта нелегальной перевозки пассажиров.

Как отмечают полицейские, проведение оперативно-профилактического мероприятия способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, повышению безопасности пассажирских перевозок и соблюдению правил дорожного движения водителями пассажирского и общественного транспорта.