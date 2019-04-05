5 апреля 2019 года в Шымкенте состоится прослушивание четвертого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» — авторскому проекту Фонда Алии Назарбаевой «Жандану әлемі», который проходит при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Фонда Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы.

В составе жюри послушать самые звонкие голоса южного мегаполиса приедет популярная казахстанская исполнительница Салтанат Бакаева. Также певческий талант ребят в возрасте от 8 до 12 лет оценят музыкальный продюсер Фарида Ниязова и представители оргкомитета Конкурса.

Следует отметить, что каждый ребенок, пришедший на прослушивание, станет обладателем памятных подарков и дипломов, примет участие в съемках дневников Конкурса. Не останутся в стороне родители и педагоги детей – по их желанию будут проведены мастер-классы по развитию творческих способностей малышей, консультации по вопросам детской психологии.

Осенью представитель города Шымкента вместе с 16 финалистами из других регионов Казахстана соберутся в «Звездном доме Мечты», где в рамках подготовки к Суперфиналу дети посетят уроки вокала, хореографии, актерского мастерства. В финальных программах, которые пройдут 24-26 октября в г. Алматы, прозвучат новые детские композиции, написанные в рамках Конкурса, а так же состоится премьера спектакля-мюзикла «Добрая планета нашего Детства».

Право выбрать победителя «Бала дауысы-2019» будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям, которые смогут принять участие в онлайн голосовании.

Все финалисты станут обладателями ценных призов, а лучший детский голос, по уже сложившейся традиции, получит Грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путевку на поездку в волшебный Диснейленд.

Напомним, что главными целями Конкурса является выявление и поддержка музыкально и творчески одаренных детей, помощь в реализации их творческого потенциала и в дальнейшем развитии их способностей. За годы проведения Конкурса написано 56 новых детских песен, которые подарены детским садам и школам; в отборочных турах приняло участие 20 156 детей, в телевизионных эфирах показано 12 концертных шоу, 24 дневника, 128 имиджевых роликов.

Многие выпускники «Бала дауысы» сегодня успешно обучаются в музыкальных школах и колледжах при поддержке Фонда «Жандану әлемі». Уникальность «Бала дауысы» и в том, что это единственный конкурс, выездные отборочные туры которого проходят во всех регионах страны.