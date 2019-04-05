В Шымкент прибыл председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, который встретился с представителями СМИ и лично дал комментарии по пострадавшему в больнице мальчику.

Случай малышом, получившим ожог из-за клизмы с кипятком,которую ему сделали в городской инфекционной больнице, имел большой общественный резонанс.

Жандарбек Бекшин подчеркнул, халатного отношения к работе, поблажек больше не будет. Накануне в Шымкенте наказали сотрудников больницы, в которой 10-месячному малышу сделали клизму кипятком. Старшую медсестру сняли с должности, а двух ее помощниц уволили. Кроме того, главный врач клиники должен будет выплатить 113 тысяч тенге штрафа. А его заместитель и лечащий доктор получили строгий выговор.

В ходе проверки выявили целый ряд нарушений. Оказалось, что у медсестры, которая поставила клизму кипятком, было мало опыта, и она неправильно проводила процедуру. Ее никто не контролировал. Кроме того, врач-инфекционист работал без специального допуска. Собранные материалы теперь направят в правоохранительные органы.

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, Жандарбек Бекшин: «Материалы будут переданы в органы внутренних дел для правовой оценки внесения процессуального решения. Наряду с этим нами в судебном порядке будут отозваны сертификаты двух медицинских сестер, которые допустили данное нарушение. В данное время суд решает, на какое время они их лишатся. Это будет год, два, три — это решит суд.»

Напомним, что о вопиющем случае в стенах больницы рассказали родные 10-месячного Тасболата. После того, как медсестра поставила ему клизму кипятком, малыш попал в реанимацию. 3 апреля его экстренно доставили в Алматы санавиацией. Ближайшие 10 дней ребёнок проведет в отделении хирургии. В первую очередь медики выяснили глубину ожога. Оказалось, прямая кишка повреждена почти на 5 сантиметров. При этом состояние маленького пациента врачи оценивают как стабильное.