Семь лет обучения в вузе, долгие годы практики, бессонные ночи и все это для того, чтобы лечить людей от разных недугов.

На сегодняшний день врачи- одни из героев нашего времени. Каким нужно быть врачом? И какого это каждый день спасать людей и видеть смерть? Вы узнаете в сюжете ТК «Отырар».

Вспоминая март 2020 года, врач инфекционист Гулнур Исабаева ощущает тревогу. Во время пандемии Гулнур Исабаева вылечила больше тысячи пациентов. Врач-инфекционист имеет стаж в 28 лет. Хрупкая в душе, но сильная в жизни женщина-врач никогда не показывает свои эмоции пациентам. По словам медика, за время всей ее карьеры она видела немало смертей.

— Да бывали случаи, когда у меня в приемном покое на глазах умирали пациенты. Такое тоже было. Конечно же, я старалась держать себя в руках. Родственникам, я свои эмоции не показывала. Но внутри у меня все кипело. От того, что я не смогла оказать необходимую помощь этому пациенту. Я из-за этого переживала, рассказывает Гулнур ИСАБАЕВА.

Самое важное из качеств врача-это умение сострадать и сопереживать. По словам коллег, Гулнур Исабаева не только опытный врач, но в то же время прекрасный человек.

— Я работаю с Гулнурой Исабаева с 2005 года. Она очень трудолюбивый врач. Во время пандемии она всячески показывала свои знания. Она даёт хороший пример молодежи, которые сейчас обучаются. Сейчас мы дружим семьями. Она примерная жена, любящая мать, бабушка, и профессионал своего дела, говорит о коллеге Акмарал ОРАЗАЛИЕВА, врач Городской инфекционной больницы.

Врач любой специальности должен понимать болезнь, а еще больше — больного. По словам Гулнур Исабаевой, нужно уметь общаться с пациентом и с его родственниками, чтобы предоставить качественное лечение больному. Она говорит, что самая большая награда за ее труд-это выздоровевшие пациенты.

-Работа врача очень трудная да, это все есть и будет. Но когда ты видишь результат своего труда, своего лечения, то что больной выздоравливает, это уже совсем другое состояние. Вот это удовлетворённость своей работой, — считает Гулнур ИСАБАЕВА.

Моральную поддержку женщине оказывает ее семья. По словам врача, она во время пандемии три месяца не виделась со близкими.

-Моя семья уже привыкла и относится к этому с терпением, с пониманием. Поддерживают меня. Вот когда летом открылась эта больница, тогда я 3 месяца я домой не ездила. Жила в гостинице и приходила на работу. У меня дети — все взрослые, есть одна внучка. Они все относятся с пониманием, — говорит Гулнур.

В инфекционной городской больнице больше пятидесяти врачей спасали жизнь пациентам с диагнозом COVID-19. Только благодаря врачам во время тяжелых ситуаций выживают сотни и тысячи людей. Главная мечта нашей героини Гулнур Исабаевой — это лечить людей до конца своей жизни.

Сара Сахынбек