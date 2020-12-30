Отличившийся своим упорным трудом во время борьбы с коронавирусом, врач скорой помощи и городской инфекционной больницы города Шымкент Арман Хамзин стал лауреатом премии «Halyq qurmeti — 2020».

Победители конкурса определялись путем онлайн-голосования жителей на портале halyqqurmety.kz, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

С начала пандемии коллектив медицинского учреждения находился на передовой борьбы с коронавирусом, в трудную минуту они проявили мужество и героизм. Так, сотрудников больницы, оказывавшие круглосуточную медицинскую помощь населению, чествуют в канун Нового года.

Инфекционная больница начала лечение пациентов с коронавирусной инфекцией 26 марта этого года. На сегодняшний день здесь пролечено 5269 больных коронавирусом.

Лауреат премии Арман Хамзин, врач первой категории, работает в службе скорой помощи 7 лет, во время вспышки, работал в провизорном стационаре с более чем 300 пациентов, оказывая ежедневную медицинскую помощь.