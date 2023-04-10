10-летний шымкентец перенес 13 операций по пересадке кожи

10-летний мальчик, который перенес 19 операций после тяжелых ожогов, идет на поправку. Мальчик полгода находится в больнице Шымкента, он получил сильнейший удар электрическим током, играя на железнодорожном полотне.

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии. Он перенес 13 операций по пересадке кожи и 6 по удалению мёртвой ткани. Три месяца мальчик провел в реанимации. Сейчас, по словам медиков, ребёнок окреп и идет на поправку. Маленького пациента перевели в палату.

«Пациент поступил в больницу 9-го ноября 2022-го года в крайне тяжелом состоянии. В случае с ребенком размер ожога был большим, 65 процентов. Его состояние улучшилось за время, пока он лечился от ожогов в нашей больнице», — говорит Нурпеис Шырынбекулы, врач-комбустиолог детской клинической больницы г. Шымкента.

Ребенок сейчас находился в городской детской клинической больнице. Квалифицированные врачи делают всё возможное для выздоровления 10-летнего пациента.