Уважаемые шымкентцы и гости города!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот светлый праздник стал для каждого гражданина нашей страны символом любви к Родине, олицетворением преемственности традиций и поколений, истинного патриотизма. По доброй традиции мы обращаемся в эти дни к истории своих предков, гордимся сложившейся особой атмосферой дружбы. Сегодня уникальная модель межэтнического согласия в Казахстане получила признание во всем мире. Благодаря сплоченности и единству народа в стране успешно реализуются значимые проекты по социально-экономическому развитию. В рамках программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» крепнут единые для всех интересы и цели, наше стремление к общей перспективе — благополучному процветающему Казахстану!

Исторически сложилось, что наш любимый Шымкент стал одним из самых многонациональных мегаполисов республики. Здесь обрели судьбу и настоящую Родину представители разных этносов. 20 этнокультурных объединений бережно сохраняют и преумножают традиции, обычаи, культуру представителей всех наций, проживающих в регионе. И в этом наша основа и уверенность в завтрашнем дне. Шымкентцы, сплоченные духом созидания, всегда будут надежной опорой независимого Казахстана и впредь будут вносить весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Дорогие горожане!

В этот замечательный весенний день желаем вам праздничного настроения, здоровья, успехов, благополучия и мира нашему общему дому – Республике Казахстан! Пусть крепнет наша дружба!

Габидулла АБДРАХИМОВ, аким города Шымкента