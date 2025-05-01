Сегодня, 1 мая, в День единства народа Казахстана, в Шымкенте прошел марафон «Бірлік».

На мероприятии начальник управления прокуратуры города Шымкента Бакытжан Байгазиев подчеркнул значимость подобных инициатив для укрепления единства народа.

Марафон был приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Эта масштабная спортивная акция, одновременно прошедшая по всей стране, объединила жителей разных регионов вокруг общей идеи.

Граждане Казахстана, независимо от этнической принадлежности или конфессии, равны перед законом и обладают одинаковыми правами. Каждый гражданин обязан неукоснительно выполнять свои обязанности перед законом. Принципы закона и порядка, продвигаемые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлены не только на защиту прав отдельных граждан, но и на сохранение единства и согласия многонационального народа Казахстана.

Мероприятие организовали в дендропарке имени Асанбая Аскарова, собрав здесь с раннего утра тысячи участников.

В марафоне участвовали жители и гости Шымкента, пенсионеры, школьники, студенты, спортсмены, молодые матери и дети. Более 1500 человек зарегистрировались к 7 утра и пробежали по центральным паркам и специально обозначенным улицам.

Это событие свидетельствует о растущем интересе горожан к здоровому образу жизни.

Руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков отметил, что в последние годы интерес к спорту среди жителей значительно вырос. По его словам, в городе открыты новые велодорожки и пешеходные зоны, созданы условия для ежедневных занятий спортом. Кроме того, с 6 до 9 утра в парках проводятся бесплатные тренировки, которые регулярно посещают сотни горожан.

Он также подчеркнул, что марафон имеет не только спортивное, но и социальное значение, укрепляя единство и согласие в обществе.

«Сегодняшний марафон — это особое событие, пропагандирующее единство и согласие народа Казахстана. Мы планируем проводить такие марафоны на постоянной основе.

Сейчас в Шымкенте ежегодно организуют два марафона и два веломарафона. В будущем мы намерены проводить массовые спортивные мероприятия ежемесячно», — заявил он.

По его словам, осенний Шымкентский марафон, в котором участвуют более 5 тысяч любителей и профессионалов, включая иностранных спортсменов, является одним из крупнейших спортивных событий города. Акимат работает над повышением статуса марафона до международного уровня.